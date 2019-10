Festa del cinema di Roma, il programma della seconda giornata del Festival: 18 ottobre 2019

La Festa del Cinema di Roma torna a incantare la capitale con film e ospiti, tra premi e incontri ravvicinati da non perdere. L’edizione 14 di questa importante manifestazione cinematografica porta a Roma tantissimi volti hollywoodiani (e non solo).

Partito giovedì 17 ottobre 2019, il Festival terminerà domenica 27 ottobre. Qual è il programma della seconda giornata della festa del cinema di Roma, prevista per venerdì 18 ottobre?

Tutti i film in selezione alla Festa del cinema di Roma

Festa del cinema di Roma 2019, la programmazione della seconda giornata

La festa del cinema entra finalmente nel vivo, con le prime proiezioni e gli incontri ravvicinati.

Dopo che i riflettori sono stati puntati su Edward Norton e il film d’apertura del Festival “Motherless Brooklyn”, si passa a tante altre pellicole.

Nella giornata del 18 ottobre, vedremo le proiezioni di Pavarotti, il documentario dedicato al celebre tenore italiano diretto da Ron Howard, Antigone di Sophie Deraspe, Tantas Almas di Nicolas Rincon Gille e l’attesissimo The Aeronauts, che vede protagonisti i gettonatissimi Eddie Redmayne e Felicity Jones, uno duo ben consolidato ne La teoria del tutto che questa volta vivrà un’avventura in mongolfiera.

Quello che c’è da sapere sulla 14esima edizione della Festa del cinema di Roma

Tra gli incontri ravvicinati della giornata vedremo i fari puntati su Edward Norton, il regista americano che si racconterà al pubblico romani con tutti i suoi segreti del mestiere. L’evento con Norton è previsto per le 17:30 presso la Sala Sinopoli.

E poi la Festa del Cinema di Roma offre un tuffo nel passato con tantissimi capolavori da The Tree of Life con Brad Pitt a Compagni di scuola con Carlo Verdone. Nella sezione Fedeltà/Tradimenti, L’ultimo dei Mohicani.

Gli ospiti della Festa del cinema di Roma: anche i Premi alla Carriera

Per quanto riguarda invece gli eventi di Alice nella città, per venerdì 18 ottobre sono previsti diversi incontri dalla mattina alla sera. Da Adoratoin di Fabrice Du Weltz (9:00) a Sunburned di Carolina Hellsgard (10:30, 11:00) per arrivare alle proiezioni serali come La vacanza di Enrico Iannaccone e Mollami di Matteo Gentiloni.

La festa del cinema di Roma vi aspetta venerdì 18 ottobre 2019 con la seconda giornata di Festival. Qui il programma al completo.

Dove (e come) acquistare i biglietti per la Festa del cinema di Roma 2019