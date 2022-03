Era tutto preparato? I dubbi dei media Usa sull’aggressione di Will Smith a Chris Rock

Oscar 2022: i dubbi dei media Usa sul pugno di Will Smith a Chris Rock

I media Usa si dividono sul pugno che Will Smith ha sferrato al collega Chris Rock nel corso della cerimonia degli Oscar 2022: diversi organi di stampa, infatti, avanzano il dubbio che l’aggressione in realtà non fosse altro che una messinscena architettata dai due protagonisti.

Tutto è iniziato quando Chris Rock ha fatto una battuta sul look di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith che ha la testa rasata a causa di un problema di alopecia, chiedendole se si stesse preparando per il sequel del film “Soldato Jane”, pellicola in cui la protagonista Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata.

Will Smith è apparso sorridente, mentre la moglie dell’attore ha alzato gli occhi al cielo subito dopo la battuta del comico. Dopo pochi secondi, però, Smith si è alzato dalla sedia ed è salito sul palco dove ha sferrato un colpo sul volto del collega.

Esteri / Oscar 2022, Will Smith tira un pugno al comico Chris Rock: “Lascia stare mia moglie” | VIDEO Cinema / Oscar 2022, l'Academy condanna il pugno di Will Smith: "No alla violenza"

L’attore, quindi, è ritornato al suo posto urlando: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”. Chris Rock è rimasto impassibile esclamando: “Will Smith mi ha appena picchiato. È la più grande notte nella storia della televisione”.

Proprio la non reazione di Chris Rock ha indotto molti media statunitense a credere che in realtà la scenetta fosse stata studiata a tavolino.

Durante la pausa, però, Denzel Washington e Bradley Cooper si sarebbero avvicinati a Will Smith per abbracciarlo e consolarlo, mentre lo stesso attore, una volta ritirato l’Oscar come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film King Richard – Una famiglia vincente, ha chiesto scusa in lacrime per quello che era appena accaduto.

Questo, secondo i media statunitensi che non credono alla messinscena, dimostrerebbe che quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock non era frutto di una gag studiata a tavolino.