“Torna con Fede o mi ammazzo”. Benji condivide il messaggio della fan con nome e cognome: è polemica

“Benji e Fede, tornate insieme o mi ammazzo”, il messaggio di una fan. Benji Mascolo pubblica nome e cognome sui social: è polemica

Una nuova polemica ha travolto Benji e Fede, il duo scioltosi ormai da febbraio ma che continua a far parlare di sé. Questa volta, la polemica è partita da un messaggio di una fan, indirizzato a entrambi i cantanti. “Scusa ma se vi siete separati perché avete ancora questo profilo!”, tuona la ragazza via email. “Infami mentirosi! Tornate insieme o mi uccido”, un messaggio allarmante che nessuno vorrebbe mai ricevere e che molto presto è diventato oggetto di una nuova bufera social.

Benji Mascolo, l’ex componente del duo, ha condiviso il messaggio sui suoi canali social, dimenticando di oscurare nome e cognome della ragazza e forse sottovalutando anche la gravità della situazione. La reazione degli altri fan è stata immediata, in molti hanno criticato la scelta di non oscurare i dati della ragazza, ma Benji ha risposto spiegando: “Non voglio essere maleducato, ma penso che la vera mancanza di rispetto sia da parte di questa persona che mi scrive di uccidersi per una questione simile, quando ho amici che soffrivano di depressione e hanno perso la vita suicidandosi. Togliere il nome mi sono scordato”.

Benji e Fede e la separazione: i motivi

Benji Mascolo e Federico Rossi hanno annunciato la loro separazione artistica lo scorso febbraio spiegando di essere troppo stressati e che non era più vita. La loro breve carriera è stata poi racchiusa in un libro, intitolato “Naked” e arrivato poco tempo fa tra gli scaffali delle librerie, una sorta di diario in cui i due ragazzi hanno raccontato la fama arrivata da un giorno all’altro e come l’hanno affrontata. La loro ultima esibizione sarà all’Arena di Verona, il concerto tuttavia è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus.

Leggi anche:

1. Benji e Fede si separano? Credibili quanto l’addio di Renzi alla politica dopo il referendum / 2. Benji: “Mi accusano di sfruttare la bisessualità di Bella per fare sesso a tre” / 3. Benji e Fede, l’annuncio sui social: “L’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto”

Potrebbero interessarti Ascolti tv domenica 7 giugno: Non dirlo al mio capo, LIVE, Una notte da leoni Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 14 giugno Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera