Aurora Ramazzotti è positiva al Covid: l’annuncio in diretta tv

“Adesso mi sento meglio ma sono in isolamento perché ho malauguratamente contratto il Covid, quindi non riuscirò a raggiungervi in questi giorni anche se mi manca moltissimo fare i servizi”, così Aurora Ramazzotti in diretta tv a Ogni Mattina ha annunciato di essere positiva al Covid. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è inviata del programma mattutino di Tv8, e così ha spiegato ai suoi fan l’assenza dalla trasmissione.

La 23enne, in collegamento con il conduttore Alessio Viola, ha raccontato di aver contratto il virus insieme al fidanzato Goffredo Cerza e di essersene accorta per via di una tosse insolita: “Questa malattia è molto particolare, abbiamo visto di tutto in questi mesi quindi ero abbastanza preparata, ma non avendola vissuta sulla mia pelle non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente, che a me non viene mai. Mi sono resa conto che doveva essere un virus, speravo non fosse lui invece…ho avuto una fortissima sinusite, adesso sto molto meglio. Sono al sesto giorno ma sono in via di guarigione”.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato si sono subito messi in quarantena: “Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone. Abbiamo avuto un tempo di incubazione – secondo noi e la persona che dovrebbe averlo attaccato a me e al mio fidanzato – di cinque giorni”.

