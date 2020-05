Michelle Hunziker parla del rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker (43 anni) in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale tedesco ‘Gala Magazine’ ha raccontato il bellissimo rapporto che ha con la figlia Aurora Ramazzotti (23 anni). Un legame sincero tra madre e figlia che viene spesso mostrato sui social. L’ultimo post Instagram di Michelle è infatti dedicato ad Aurora: “La complicità con una figlia è ciò che scalda di più il cuore di una mamma”.

“Io e mia figlia non abbiamo segreti. Parliamo di tutto, anche della sua vita sentimentale e sessuale. Io non faccio lo stesso, per quanto lei vorrebbe. Ma ci sono cose della madre che una figlia non deve sapere”, confessa Michelle Hunziker.

“Mi ha insegnato molto, in particolare come crescere con una madre così famosa e bella. Il nostro rapporto avrebbe potuto racchiudersi in una specie di competizione. Ma questo non è mai accaduto”, aggiunge Aurora Ramazzotti nell’intervista.

