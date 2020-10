Aurora Ramazzotti e i consigli della nonna (mamma di Michelle Hunziker) | VIDEo

Ospite nell’ultima puntata della “Rubrica del cuore” di Aurora Ramazzotti è nonna Ineke, mamma di Michelle Hunziker. Nipote ventenne e nonna quasi ottantenne hanno parlato di amore e di sesso. “Mi sembrava lecito coinvolgerla, perché chi può aiutarvi più di lei, che ha 70 anni di esperienza in amore?”. E la nonna non si sottrae: “Ho fatto l’amore per la prima volta a 19 anni. Una volta ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa. Oggi non mi frega più nessuno”. “Oggi allora cos’è importante?” domanda la nipote Aurora. “Il vibratore“, è la risposta di nonna Ineke.

