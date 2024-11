Angelo Madonia parla dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle

Arrivano le prime dichiarazioni ufficiali di Angelo Madonia dopo l’esclusione da Ballando con le Stelle, una decisione arrivata al termine dell’ultima puntata del programma in cui il ballerino si era reso protagonista di una lite con Selvaggia Lucarelli.

Intervistato dal Corriere della Sera, il ballerino, che faceva coppia con Federica Pellegrini e che ora è stato sostituito da Samuel Peron, ha rivelato che “l’iniziativa presa dalla Rai e dalla produzione Ballando” è stata per lui “una doccia fredda”.

“Ho il rammarico di non avere protetto Federica Pellegrini. Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione. Sono sempre stato argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone” ha aggiunto Angelo Madonia.

Il ballerino ha poi smentito lo scarso feeling con l’ex nuotatrice: “Il percorso con lei è stato molto piacevole, abbiamo lavorato tanto e infatti i risultati sono cambiati di settimana in settimana e c’è stata una sua crescita progressiva nella danza. Non abbiamo legato? Non ho notato questo. Per due persone nuove, di quasi 40 anni che non si conoscono e devono trascorrere tanto tempo insieme, non è semplice prendersi”.

“Tornando indietro – ha aggiunto Madonia – non coinvolgerei nelle polemiche Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato bene ed è arrivato quasi al massimo delle votazioni”.