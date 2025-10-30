Grave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan

Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu: il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Il giovane era in sella alla sua moto, una Benelli 750, quando ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della luce. Immediato l’intervento degli uomini del 188: Evan Delogu, però, è morto sul colpo. Figlio di Walter Delogu e fratello di Andrea, conduttrice tv e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, il 18enne studiava all’alberghiero. In un post Instagram di qualche mese fa, in cui appariva in alcune fotografie con la sorella, Andrea Delogu scriveva così di lui: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Walter Delogu, papà di Evan, ha invece scritto su Facebook subito dopo la sua morte: “Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà..tua mamma….e tua sorella Andrea”.