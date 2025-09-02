Icona app
Gossip

Andrea Delogu torna single, finita la relazione con il modello Luigi Bruno: "Erano in crisi da tempo"

Secondo il settimanale "Chi" sarebbe terminata dopo quattro anni la relazione tra la conduttrice e il modello

di Niccolò Di Francesco
Amore al capolinea per Andrea Delogu e Luigi Bruno: secondo il settimanale Chi, infatti, sarebbe finita dopo quattro anni la relazione tra la conduttrice e il modello. “Una crisi iniziata da qualche tempo, la coppia è finita spesso nel mirino per la differenza di età, il modello e attore è più giovane della conduttrice di diciassette anni” scrive il giornalista Giuseppe Candela sul magazine. La relazione tra la conduttrice, tra le protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle, e il modello era iniziata nel 2021, un anno dopo il divorzio di Andrea Delogu dall’attore Francesco Montanari. “Mi ha conquistata perché, davanti alle mie resistenze, che ero separata da un anno, non ha mollato un secondo” aveva dichiarato la presentatrice in un’intervista.

La conduttrice aveva parlato anche della differenza di età tra lei e Bruno: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”. E a chi l’accusava con frasi tipo “non starei mai con uno che potrebbe essere mio figlio” Delogu aveva risposto: “Ma io mi chiedo, se tuo figlio si innamorasse di una più grande e in gamba, non saresti contenta? I giovani invece non fanno caso alla differenza anagrafica: quando Luigi mi ha portato tra i suoi amici, nessuno si è stupito di vedermi con lui. Molti suoi coetanei stanno con donne più grandi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca