Dall’infanzia a San Patrignano al divorzio con Francesco Montanari, Andrea Delogu si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Reduce dalla conduzione del Tim Summer Hits al fianco di Carlo Conti, la presentatrice riguardo alla sua carriera afferma: “Non pensavo mai di arrivare a 43 anni e avere quello che ho”. Poi racconta il giorno in cui tutto è iniziato: “A 14 anni, ero coi miei dietro il palco di una festa di piazza a Rimini e bisognava avvisare che Cristina D’Avena non sarebbe arrivata. Ho detto: lo faccio io. Mi sono buttata sul palco e la gente, in una frazione di secondo, stava attenta a sentire cosa dicevo”.

Andrea Delogu è cresciuta nella comunità di San Patrignano dove si sono conosciuti i suoi genitori: “Quando da bambina andavo a scuola, vedevo ragazzi e ragazze che aspettavano di entrare in comunità. Erano a pezzi, disperati. Restavano alla sbarra per giorni, perché Muccioli faceva entrare solo quelli davvero motivati”. Ma quei ragazzi le hanno insegnato tanto: “Li rivedevo ogni giorno. Erano vivi, stavano bene e avevano superato la morte, perché l’eroina era la morte e tutti si erano arresi: lo Stato, le famiglie. Crescendo accanto a loro sono cresciuta con la certezza che ci si rialza sempre”.

“I miei genitori erano entrati ragazzini e sono usciti che erano un uomo e una donna, non abituati al mondo di fuori, all’uso dei soldi – racconta ancora la conduttrice – Io non sapevo che per strada ci fossero pericoli, che si poteva avere paura di chi incontri. Poi, il primo amore mi ha lasciato, il primo lavoro l’ho perso, abbiamo chiesto un prestito in banca per pagare l’affitto. Però, alla fine, sto qua ed è stato figo. E, alla fine, i momenti difficili sono uguali per tutti: ognuno ha un dolore diverso, ma quel dolore ci fa assomigliare l’uno all’altro”.

La presentatrice parla anche della dislessia: “Ho scoperto di esserlo a 24 o 25 anni, guardando youtube. A scuola, avevo sofferto tantissimo e lì ho affinato l’arte dell’intrattenimento: sapevo poco, ma ero brava a buttare fumo negli occhi”. E tra le sue soddisfazioni più grandi c’è quella di aver lavorato con Renzo Arbore: “Mi contattò per dei tutorial nel suo canale web. Mi disse: ti scelgo, ma mi abbandonerai. E io, da sbruffona che sono: mi chiameranno, ma resterò”.

Andrea Delogu è felicemente fidanzata con il modello Luigi Bruno: “Mi ha conquistata perché, davanti alle mie resistenze, che ero separata da un anno, non ha mollato un secondo”. Il divorzio dall’attore Francesco Montanari è stato ovviamente molto doloroso: “Ma ho capito che non era quello che desideravo, non capivo dove stava andando il mondo”. Oggi sa che cosa vuol dire essere felici: “Conquistare la serenità. La felicità l’ho provata, dura un secondo. La felicità è un momento di distrazione”.