Chiara Ferragni e Fedez in concerto virtuale con Andrea Bocelli: lo spettacolo è da brividi

Chiara Ferragni e Fedez hanno ospitato Andrea Bocelli in una delle loro grandi dirette Instagram. I Ferragnez, che da giorni ormai intrattengono i propri follower con concerti dal balcone di casa propria, puntualmente alle ore 18:00, nel pomeriggio del 19 marzo hanno ospitato una grande voce della musica italiana, mandando il web in tilt.

Sulle note di “Con te partirò”, Bocelli e i Ferragnez hanno sfiorato i 170 mila contatti. Andrea Bocelli, in compagnia del figlio Matteo, ha voluto dare il suo contributo per aiutare l’ospedale di Camerino, colpita dal terremoto nel 2016. “Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza. Oggi più che mai, ascoltiamo la nostra coscienza, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello per cui siamo stati creati. Fare il bene del prossimo si può declinare in migliaia di modi ma resta, per tutti, il prioritario mestiere. Siamo fratelli, ma siamo anche colleghi”, ha spiegato il celebre cantante.

L’invito di Bocelli è come quello dei Ferragnez: restare uniti e stringersi attorno al nostro paese, per poi abbracciarsi fisicamente quando tutto questo sarà finito. Il messaggio di Fedez: “Amici di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e tutte le province maggiormente colpite da questa tragedia. Questo video è per voi, che possa arrivarvi il nostro abbraccio simbolico”.

