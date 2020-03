Coronavirus, Vanessa Hudgens: “Morirà gente, è inevitabile”. La dura replica di Chiara Ferragni

Vanessa Hudgens non è la prima a sottovalutare il problema, ma Chiara Ferragni non ci sta. L’attrice diventata famosa per High School Musical ha scatenato un turbine di polemiche sui social dopo aver pubblicato un video in cui spiegava il suo punto di vista sull’emergenza Coronavirus. “Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto. Ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno, ed è terribile ma inevitabile.”

Il popolo del web si è subito schierato contro le parole dell’attrice, prima tra tutte Chiara Ferragni che ha ricondiviso il video della Hudgens e commentato così: “Questo è un messaggio sbagliatissimo da condividere. Il virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno inizia a prendere sul serio l’auto-quarantena. Lo ripeto di nuovo, non è soltanto il tasso di mortalità a spaventare ma la quantità di persone malate da curare allo stesso momento. In caso di complicazioni e necessità di ricovero, a quel punto nessun paese sarebbe pronto a tutto questo”.

Chiara Ferragni rimprovera Vanessa Hudgens: “Sproniamo le persone a stare a casa”

L’influencer di Cremona, che in queste lunghe giornate di quarantena ha deciso di utilizzare il suo “potere” social per avviare una raccolta fondi e intrattenere il pubblico con dirette musicali con protagonista suo marito Fedez, ha dunque ribadito: “Il problema è il numero di persone infette da curare contemporaneamente. Se riusciamo a spronare le persone via social a stare a casa, a mantenere le distanze e a seguire le norme d’igiene, possiamo rallentare la diffusione del virus e assicurarci che abbiano abbastanza risorse per curare tutti allo stesso modo. In più, ciò permetterebbe di guadagnare tempo per trovare un vaccino”.

Coronavirus, Vanessa Hudgens chiede scusa

Vanessa Hudgens, dopo aver scatenato una bufera sui social, si è vista costretta a intervenire con un’altra serie di Instagram Stories: “Ieri ho fatto una diretta Instagram e mi sono resa conto oggi che alcuni dei miei commenti sono stati giudicati senza tenere conto del contesto. Si tratta di un momento folle e sono a casa e in lockdown. Quello che spero stiate facendo anche voi, in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute. Sì, non sottovalutate questa situazione, in nessuno modo! Io sono a casa, rimaneteci anche voi!”.

Potrebbero interessarti Harry Potter, Ron e Hermione, la scena del film modificata per l’imbarazzo creatosi sul set Jared Leto era in meditazione nel deserto e ha scoperto soltanto adesso dell’emergenza Coronavirus Ascolti tv martedì 17 marzo 2020: Harry Potter, Pechino Express

Leggi anche:

1. Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro e lanciano una raccolta fondi | VIDEO / 2. Coronavirus, Chiara Ferragni lancia un appello agli italiani. I medici: “Grazie, così ci aiuti”