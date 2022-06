Alberto Matano, matrimonio in un resort da sogno: chef stellato e menù al buio

Sarà un matrimonio da favola quello di Alberto Matano con il suo compagno Riccardo Mannino (qui chi è), in programma domani – 11 giugno – a Labico, piccolo comune in provincia di Roma. Emergono infatti i primi dettagli delle nozze tra il conduttore de La vita in diretta e l’avvocato cassazionista, di cui fino a pochi giorni fa non si conosceva neppure il nome, visto il riserbo del giornalista sulla sua vita privata.

Previsti duecento invitati (tra cui molti vip) e un menu “al buio”, che nemmeno gli sposi conoscono. La location è quella unica del resort dello chef stellato Antonello Colonna: dodici esclusive camere con orto-giardino, un ristorante d’autore, una piscina con acqua termale e un centro benessere. “Il menu? Gli sposi mi hanno lasciato carta bianca. Sarò libero di esprimermi come chef”, ha raccontato Colonna a Repubblica.

Tanti gli ospiti vip che prenderanno parte al matrimonio, officiato da Mara Venier, grande amica di Matano. Tra questi Claudio Santamaria e Francesca Barra e il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Non è dato sapere, dunque, cosa mangeranno, perché sarà una sorpresa per tutti, sposi compresi. “Molti invitati li conosciamo già, frequentano il resort e conosciamo i loro gusti”, spiega lo chef, soprannominato nel mondo della ristorazione “l’ottavo re di Roma”.

Il resort, nel cuore dei Castelli Romani, è stato creato nel 2012, ma la famiglia dello chef Colonna ha una storia gastronomica a Labico che risale al 1874. Nel 1985 è Antonello Colonna a prendere in mano l’azienda famigliare installando nel ristorante la Porta rossa che diventa il simbolo del locale e che seguirà lo chef anche al Palazzo delle Esposizioni dove installa il suo ristorante nel 2007.

Tante le coppie vip che negli anni si sono sposate in questo resort, autorizzato a celebrare unioni civili. Nel 2019, ad esempio, in questa location si sposarono anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Dopo il fatidico sì, per Matano e il suo Riccardo ci sarà l’aperitivo tra i campi di grano e a seguire la cena stellata, seduti in mezzo alla natura. Tra gli invitati c’è chi si chiede già se ci sarà il “negativo di carbonara”, una pasta ripiena ispirata al tradizionale piatto romano: uno dei piatti più apprezzati di Colonna. Lo chef nel corso della sua brillante carriera ha cucinato anche per la regina Elisabetta, per David Bowie e per i reali di Svezia.

“È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva”, aveva raccontato Alberto Matano in una recente intervista al Fatto Quotidiano. Il futuro sposo Riccardo Mannino ha 55 anni, avvocato cassazionista, è appassionato di automobili – ne ha anche una d’epoca – è molto legato alla sua famiglia e ama fare sport. Insomma, ormai è tutto pronto per un matrimonio da sogno.