Alberto Matano si sposa: la prima foto con il compagno Riccardo

Sabato 11 giugno Alberto Matano sposerà il suo compagno, Riccardo. Una storia d’amore che va avanti da diversi anni, ma che il conduttore de La vita in diretta non aveva svelato pubblicamente, ricercando la massima riservatezza sulla sua vita privata. Ad un passo dall’unione civile, il giornalista ha acconsentito alla pubblicazione di alcuni scatti che lo ritraggono insieme al suo fidanzato. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi.

Finalmente usciti alla luce del sole, Alberto e Riccardo passeggiano per Roma. Lo stesso Matano ha confermato le indiscrezioni sul suo imminente matrimonio. “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno nel mese di giugno, conclusa la stagione televisiva”, ha dichiarato il giornalista al Fatto Quotidiano.

Inizialmente Chi aveva parlato di nozze a luglio, ma adesso fa retromarcia svelando la data esatta, imminente, e anche la location: “Sabato 11 giugno, il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l’esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna”. Ad officiare sarà Mara Venier, collega ed amica storia di Matano. L’evento, spiega ancora il settimanale, sarà all’insegna della riservatezza.

“Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciato soli, vi ho sentiti al mio fianco anche in questo anno così importante per la mia vita. L’amore vince sempre”, aveva detto Matano venerdì, nel salutare il pubblico de La Vita in Diretta nel corso dell’ultima puntata. In questi ultimi mesi infatti l’ex mezzobusto del Tg1 ha prima fatto coming out, e ora soprattutto si prepara alle nozze con il suo Riccardo. Auguri!