Chi è Riccardo Mannino, il futuro marito di Alberto Matano

Si sposeranno fra un paio di giorni, sabato 11 giugno, Alberto Matano e il suo compagno Riccardo Mannino. Sempre molto riservato, il giornalista fino a poche settimane aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Poi la decisione di fare coming out e confermare le indiscrezioni di stampa sulle imminenti nozze con il suo fidanzato, dopo una relazione che va avanti da anni. Ma chi è Riccardo Mannino, il futuro marito di Alberto Matano? Secondo quanto ricostruisce Repubblica, sappiamo che ha circa 55 anni, è un avvocato cassazionista, si è laureato nel 1985 all’Unitelma Sapienza, università telematica autorizzata dal ministero dell’Istruzione.

Anche il conduttore de La vita in diretta è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, salvo poi frequentare la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Appassionato di sport, Riccardo la mattina va in palestra in una delle sedi romane della Virgin Active, ma ama anche nuotare e sciare. D’inverno frequenta a lungo le Dolomiti insieme alla sua famiglia, mentre con la bella stagione vola spesso in Sicilia, a Modica.

Appassionato d’automobili, ne ha anche una d’epoca, ama al tempo stesso girare per il centro storico di Roma in bicicletta. Entrambi sono molto legati alla famiglia d’origine e in particolare alle nipotine. L’unione civile come detto è in programma sabato 11 giugno a Labico, alle porte di Roma, nel resort dello chef Antonello Colonna. A officiare le nozze sarà Mara Venier, grande amica di Matano. Una cerimonia intima, ma alla quale prenderanno parte molti vip, spesso ospiti della trasmissione condotta dal giornalista su Rai 1. Tra questi, secondo alcuni rumors, Claudio Santamaria e Francesca Barra, il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, e senz’altro i colleghi più stretti del Tg1, quella che per anni è stata la casa di Matano.

“Sì è vero, dopo tanti anni sposerò Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso, è una scelta di amore e di vita. Le nozze avverranno una volta conclusa la stagione televisiva”, aveva detto qualche giorno fa il conduttore in un’intervista al Fatto Quotidiano, confermando le imminenti nozze. “Vi voglio dire grazie perché non ci avete mai lasciato soli, vi ho sentiti al mio fianco anche in questo anno così importante per la mia vita. L’amore vince sempre”, aveva detto Matano venerdì, nel salutare il pubblico de La Vita in Diretta nel corso dell’ultima puntata.