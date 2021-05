Ddl Zan, Meloni: “Che cos’è il gender? Guardi, non l’ho mai capito bene” | VIDEO

Tra i più fieri oppositori del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia, c’è sicuramente Giorgia Meloni. Durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, la presidente del partito dei “patrioti” ha dichiarato, rispondendo alla domanda di una giornalista, di non aver mai capito bene cosa vuol dire il termine Gender: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”, ha chiosato Meloni. Il video in poco tempo è diventato virale sui social, soprattutto tra chi contesta le sue posizioni, come a voler sottolineare che non conosce bene neppure i temi ai quali si oppone.

Ascoltate qui. Oggi Giorgia Meloni dice che il ddl Zan “porterà il gender nelle scuole” e subito dopo a precisa domanda dice “Il gender? Ah non l’ho mai capito bene cos’è”. Cioè, ‘sta tizia si sta opponendo a qualcosa che non sa manco se esiste. E infatti NON esiste Poveri noi pic.twitter.com/woeoUDUt39 — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) May 5, 2021

Nel corso della conferenza, la presidente di FdI era intervenuta anche sul testo proposto dalla Lega contro l’omontransfobia, alternativo al Ddl Zan: “Non ho letto il testo e quindi aspetto di leggerlo, ma l’iniziativa della Lega mi sembra intelligente, nel senso che è giusto circoscrivere lasciando da parte materie che secondo noi non c’entrano niente con la lotta discriminazione, come il gender nelle scuole”. Da qui appunto la domanda su cosa sia realmente questo “gender”.

Secondo Meloni, bisognerebbe circoscrivere il tema soltanto al problema della discriminazione, lasciando da parte altre materie più divisive, come appunto il fantomatico gender. Secondo il senatore Zan, però, la proposta della Lega è solo un tentativo per affossare il suo disegno di legge, che ricordiamo, dopo continui rinvii, è stato calendarizzato in Senato.