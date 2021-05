Omofobia, la Lega lancia un suo disegno di legge: “Contributo maggiore rispetto al ddl Zan”

Il Pd parla di "commissione in ostaggio". E si pensa a far passare il testo del ddl Zan direttamente in Aula

Il presidente della commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, ha annunciato che la Lega ha preparato un disegno di legge “che mira a tutelare tutte le persone più vulnerabili, ampliando la sfera rispetto al testo Zan”. L’iniziativa viene resa nota a due giorni dalla polemica legata al discorso di Fedez sul palco del primo maggio, dove il rapper ha letto alcune affermazioni omofobe attribuite a esponenti leghisti e ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di approvare la legge contro l’omotransfobia.

“È pronto un testo della Lega che mira a dare un contributo maggiore rispetto al ddl Zan e ai disegni di legge collegati”, ha dichiarato Ostellari, secondo il quale il testo amplia “la sfera di tutela delle persone offese”. Il documento prevede “un’aggravante che aumenta le pene per tutti i reati commessi nei confronti delle persone più deboli“, prendendo in considerazione “dalla disabilità fino all’orientamento sessuale”. Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, fonti del partito precisano che il testo verrà depositato in settimana, a palazzo Madama.

“Vuole impedire la discussione del ddl Zan. Altro che voglia di confrontarsi, la Lega ha preso in ostaggio la commissione Giustizia del Senato e ciò è inaccettabile”, commenta il vicepresidente dei senatori Pd in Senato, Franco Mirabelli, riferendosi a Ostellari. “Se la commissione resta un pantano”, suggerisce la senatrice dem Monica Cirinnà, bisogna “portare direttamente il testo in Aula con un accordo di maggioranza. Come accaduto per le unioni civili”.

