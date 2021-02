Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato la lista dei ministri al Palazzo del Quirinale, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (qui l’elenco completo). Ma quanti sono i ministri? Quante donne ci sono nel nuovo governo e quanti uomini? Quali forze politiche hanno avuto più rappresentanti? Quanti ministri del governo Conte bis sono stati riconfermati? Quanti componenti politici e quanti tecnici ci sono nel governo Draghi? Ecco tutti i numeri da sapere:

23 ministri, 15 politici e 8 tecnici

La squadra del governo guidato da Mario Draghi è formata da un totale di 23 ministri, tra ministri con e senza portafoglio. Di questi, 15 sono i dicasteri guidati da esponenti politici, scelti tra le forze dell’ampia maggioranza che sostiene l’esecutivo (Pd, M5s, Leu, Iv, Forza Italia, Lega), 8 sono invece i ministri tecnici.

I ministri tecnici sono quindi un numero inferiore, ma occupano ministeri di peso. Sono Daniele Franco all’Economia, Marta Cartabia alla Giustizia, Vittorio Colao all’Innovazione tecnologica, Enrico Giovannini al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Patrizio Bianchi all’Istruzione, Maria Cristina Messa all’Università, Roberto Cingolani alla Transizione ecologica. A questi si aggiunge Luciana Lamorgese, riconfermata agli Interni.

Il peso dei partiti

La rappresentanza dei partiti nella squadra del governo Draghi rispetta le proporzioni dei partiti in Parlamento. M5s, la forza più numerosa, si aggiudica 4 ministri (Di Maio, Patuanelli, Dadone, D’Incà). Seguono, con 3 ministri ciascuno, Pd (Orlando, Franceschini e Guerini), Forza Italia (Brunetta, Carfagna e Gelmini) e Lega (Giorgetti, Stefani e Garavaglia), infine, un ministro a testa per Italia viva (Bonetti) e Leu (Speranza).

8 donne e 15 uomini: età media 55 anni

La squadra del governo guidato da Mario Draghi ha un’età media di 55 anni ed è composta da 23 ministri, di cui 8 donne e 15 uomini. Le donne sono quindi rappresentate in numero notevolmente inferiore rispetto agli uomini. Questa scelta è stata commentata dal segretario Pd Nicola Zingaretti.

“In questi mesi, nel lavoro di ricostruzione del partito, abbiamo scommesso molto sulla valorizzazione della forza e della risorsa delle donne e, in questi giorni, nella centralità del tema della differenza di genere come cuore del programma per la ricostruzione italiana”, ha scritto Zingaretti su Facebook. “Nella selezione della componente del Pd nel governo questo nostro impegno non ha trovato rappresentanza. Pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli farò di tutto perché questo si realizzi nel completamento della squadra di governo”, conclude il segretario dem.

9 conferme dal governo Conte bis

Draghi ha confermato nella sua squadra di governo 9 ministri del governo Conte bis, anche se alcuni cambiano dicastero rispetto al precedente esecutivo. Le conferme sono: Luciana Lamorgese al ministero dell’Interno; Luigi Di Maio al ministero degli Esteri; Federico D’Incà al ministero per i rapporti con il Parlamento; Elena Bonetti al ministero per le Pari opportunità; Roberto Speranza al ministero della Salute; Stefano Patuanelli che dallo Sviluppo economico si trasferisce all’Agricoltura; Dario Franceschini al ministero della Cultura; Fabiana Dadone che dalla Pubblica amministrazione passa al ministero delle Politiche giovanili; Lorenzo Guerini al ministero della Difesa.

