Governo Draghi, il ministro dell’Istruzione è Patrizio Bianchi

Mario Draghi è salito al Quirinale per accettare formalmente l’incarico di premier e presentare la sua nuova squadra di governo al Capo dello Stato Sergio Mattarella: il nuovo ministro dell’Istruzione scelto dall’ex presidente della Bce è Patrizio Bianchi.

Chi è Patrizio Bianchi: la biografia

Il professor Patrizio Bianchi, dunque, è stato scelto da Draghi come nuovo ministro dell’Istruzione. Ma chi è il nuovo titolare del dicastero di viale Trastevere?

Economista, professore universitario e saggista, Bianchi nasce a Copparo, comune in provincia di Ferrara. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche, ha perfezionato i suoi studi alla London School of Economics.

Divenuto ricercatore presso la facoltà di Economia presso l’università di Trento, si trasferisce a Bologna dove vince la cattedra di professore associato.

Successivamente diviene Professore Ordinario di Politica Economica, Dipartimento di Scienze Economiche, mentre nel 1997 si trasferisce all’università di Ferrara di cui diviene rettore nel 2004, carica poi confermata fino al 2010.

È stato assessore all’Istruzione in Emilia-Romagna per due mandati, prima con Vasco Errani e poi con l’attuale governatore, Stefano Bonaccini.

Nel 2020 ha fatto parte della task force istituita dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per la gestione della ripartenza scolastica nell’ambito della pandemia di Covid.

