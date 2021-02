Governo, il discorso di Mario Draghi al Quirinale. La diretta

Il premier incaricato Mario Draghi è arrivato oggi, venerdì 12 febbraio 2021, al Quirinale per sciogliere la riserva sul suo incarico. Draghi terrà un discorso in cui annuncerà i nomi dei ministri. Prima però si terrà il colloquio con Mattarella. Di seguito le parole del discorso di Mario Draghi in diretta:

Come sono andate le consultazioni

In questi giorni il premier incaricato ha raccolto la disponibilità di tutti i partiti politici (ad eccezione di FdI, che ha già detto che non voterà la fiducia) e ha incassato il voto favorevole degli iscritti alla piattaforma Rousseau, indetto dal M5S (dopo il quale Alessandro Di Battista ha lasciato il Movimento), nonché il voto unanime della direzione Pd sulla fiducia al governo.

Draghi scioglierà dunque in senso positivo la riserva sulla formazione del nuovo governo. Dopo l’incarico che gli ha affidato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la scorsa settimana, Draghi ha svolto due giri di consultazioni con le diverse forze politiche e con le forze sociali, e ha stilato una bozza di piano per le azioni del nuovo governo.

Tutti i partiti hanno risposto all’appello del capo dello Stato e hanno dato la disponibilità a concorrere alla formazione del governo. Unica eccezione Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, che ha annunciato che farà un’opposizione “responsabile” o “patriottica”.

Spetta a Draghi trovare un equilibrio tra le varie componenti politiche, oltre che sul programma, anche sulla formazione della squadra di governo. Come prevede l’articolo 92 della Costituzione, infatti, i ministri sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Qui la biografia completa di Mario Draghi.

