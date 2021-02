Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO DRAGHI NEWS – Oggi, mercoledì 17 febbraio, il premier Draghi è in Senato per tenere il discorso programmatico e chiedere la fiducia al governo. Il voto di fiducia dei senatori è atteso per le 22 di stasera, la discussione inizierà alle 12.30 circa.

Intanto, in vista del voto, in Parlamento i partiti della ex maggioranza, Pd-M5S e Leu, hanno dato vita a un intergruppo “per portare avanti l’esperienza del Governo Conte II”. Ma si attendono i voti contrari alla fiducia di numerosi senatori pentastellati, nonostante il richiamo alla responsabilità arrivato durante l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5S. Nell’area grillina si aspetta anche l’esito della consultazione su Rousseau, in cui gli iscritti sono stati chiamati a esprimersi sulla modifica dello statuto che sostituisce il capo politico con un direttorio di cinque persone.

Per quanto riguarda i partiti di destra, Fratelli d’Italia ha confermato l’intenzione di non accordare la fiducia al governo Draghi, che vede al suo interno la riproposizione di alcune figure chiave del Conte-bis e per questo considerato “troppo di sinistra”. Ma il partito di Giorgia Meloni ha assicurato alle forze di centro destra collaborazione sui nodi centrali del programma di governo. Di seguito le notizie in diretta:

Governo Draghi, news in diretta

Ore 10.15 – Draghi al Senato: “In trincea per combattere pandemia nemico di tutti” – Mario Draghi ha iniziato il suo discorso programmatico nell’Aula di Palazzo Madama. “Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale”, ha detto Draghi. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti”. Qui la diretta.

Ore 10.00 – Zingaretti: “Importante valorizzare donne nel partito” – “La presenza del vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al governo è un fatto positivo per tutto il partito. Dovremo discutere sulla presenza delle donne e io sono d’accordo per impegnarci nella valorizzazione. È importante che nella presidenza e nella vicesegreteria ci sia una pluralità di genere con un’altra vicesegretaria. Era così dopo il congresso e mi sembra opportuno ripetere l’esperienza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della visita nell’hub vaccinale di Fiumicino, parlando della presenza delle donne nella compagine governativa e all’interno del Pd.

Ore 09.50 – Draghi arrivato a Palazzo Madama – Il premier Mario Draghi è arrivato al Senato per il suo discorso programmatico. Il dibattito inizierà alle 12.30 circa. La votazione di fiducia è in programma per stasera alle 22. Qui la diretta.

Ore 09.30 – Meloni: “Propongo intergruppo di centrodestra a Salvini e Berlusconi” – “Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune”, lo dice – secondo quanto riporta AdnKronos, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni lanciando la sua proposta a Lega e Forza Italia “per portare avanti il programma elettorale comune”. L’articolo integrale

Ore 09.15 – Qui Radio Colle: Draghi sui sottosegretari dovrà decidere fare da solo. Niente “aiutini” da Mattarella – Il retroscena di Marco Antonellis.

Ore 08.00 – Morra (M5S): al 99% prevedo di non dare fiducia – “Al 99% prevedo di non dare la fiducia al governo con un no o con un’astensione”. Così il senatore M5S e presidente della commissione antimafia Nicola Morra alle telecamere di Rainews prima di entrare al Senato.

Ore 07.00 – Fico al M5S: “Il Governo Draghi è nell’interesse dei cittadini italiani” – “Ho come l’impressione che nel dibattito di questi giorni sia scomparso il Paese, e le sofferenze che tanti stanno vivendo. Da che parte stiamo? Abbiamo sempre detto che il Movimento serve l’interesse dei cittadini prima di ogni altra cosa. E proprio ora dobbiamo comportarci di conseguenza”. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, alla vigilia del voto di fiducia del Senato al governo Draghi. Rivolgendosi al M5S, Fico premette che “il Movimento ha deciso come sempre attraverso i suoi strumenti. Abbiamo votato su Rousseau ed è stata assunta una decisione”.

“Qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna – aggiunge – E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è una questione di alleanze, ma di capire qual è oggi l’interesse pubblico, cos’è che viene prima di noi, di tutti noi, e prima delle esigenze di ogni partito. Lo voglio ricordare perché ho come l’impressione che nel dibattito di questi giorni sia scomparso il Paese, e le sofferenze che tanti stanno vivendo. Da che parte stiamo? Abbiamo sempre detto che il Movimento serve l’interesse dei cittadini prima di ogni altra cosa. E proprio ora dobbiamo comportarci di conseguenza”, conclude.

Leggi anche: 1. Sorpresa, Draghi starebbe pensando di tenere per sé la delega ai servizi e 4 sottosegretari (i partiti nel panico) 2. Il Pd cambia linea: difendere Draghi? Scordatevelo. Faremo presente ogni cosa che non ci piace 3. Forza Italia: la creatura di Silvio Berlusconi dilaniata tra sovranisti e antisovranisti

4. Fratoianni invita Zingaretti e il M5S a costruire l’alleanza per le amministrative: “Lavoriamo da domani” 5. Se nel Pd le donne contano davvero, adesso un ministro uomo deve dimettersi e lasciare il posto a una collega (di Luca Telese) 6. Donne del PD, ora basta: sfondiamo le porte che altrimenti resteranno chiuse (di Monica Cirinnà)

Potrebbero interessarti Azzolina: "Chiudere la scuola una ferita che porterò dentro per sempre" Zingaretti: "Noi restiamo alternativi alla Lega" Draghi sceglie Paola Ansuini come portavoce: ecco come cambierà la comunicazione di Palazzo Chigi