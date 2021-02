“L’intergruppo parlamentare fra Pd, 5 Stelle e Leu in Senato è una iniziativa autonoma di Marcucci. Che si è spinto oltre. Zingaretti non ne sapeva nulla. Un conto è coordinarci con Leu e 5 Stelle, un conto è istituzionalizzare la vicenda senza prima un passaggio politico.” Dal Nazareno, a quanto siamo in grado di rivelare, frenano su questa iniziativa di Marcucci, il più renziano fra i dem rimasti nel partito.

“Noi vogliamo mantenere e rafforzare l’alleanza con i grillini e Leu. Però le cose vanno fatte per gradi. E sicuramente l’iniziativa di Marcucci va oltre. Davvero non capisco”, dice un senatore vicino a Zingaretti. Mentre altri aggiungono sornioni: “Non è che qualcuno ha tentato di fare un piacere a Renzi creando problemi a Nicola?”.

Insomma, al Nazareno c’è chi parla addirittura di “fuoco amico” che sta rendendo il Pd sempre più esplosivo . E impraticabile. Ma i Dem ne hanno anche per chi continua ad attaccare il Pd ad ogni piè sospinto: “Solo e sempre la solita ossessione di chi pensa di distruggere il Pd basandosi sulla disinformazione”.

