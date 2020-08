Scandalo bonus Inps, la Lega sospende i deputati “furbetti” Dara e Murelli

Bonus Inps, la Lega sospende i deputati Dara e Murelli

“Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara“. Lo rende noto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, in merito allo scandalo nazionale dei “furbetti” che hanno richiesto il bonus Inps da 600 euro.

Entrambi i deputati hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva, si legge in una nota. “Pur non avendo violato alcuna legge – sottolinea il capogruppo Molinari – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. È comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma il presidente dell’Inps sarebbe stato licenziato”, conclude.

