Coronavirus: 5 deputati hanno chiesto il bonus partita iva da 600 euro

Cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus partita iva da 600 euro, poi elevato a 1000, messo a disposizione del governo per sostenere il reddito di autonomi e partite iva durante l’emergenza Coronavirus. A darne notizia è la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, una struttura creata dal presidente Pasquale Tridico con l’obiettivo di scovare e scoraggiare truffe ai danni del sistema previdenziale. La vicenda, riportata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui tra i richiedenti del bonus oltre ai 5 parlamentari vi è anche un noto conduttore tv, è destinata a far scalpore, seppur in assenza di qualsiasi tipo di irregolarità. I cinque deputati, infatti, avevano tutti i requisiti per chiedere e ottenere il bonus e non hanno commesso alcun reato.

Il fatto è tuttavia deplorevole da un punto di vista etico dal momento che un parlamentare guadagna uno stipendio netto di oltre 12mila euro e inoltre può godere di tutta una serie di agevolazioni e benefit, mentre il bonus era destinato alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza economica causata dall’epidemia di Covid-19. Sui social, intanto, monta la rabbia. Decine di utenti, infatti, chiedono a gran voce che l’identità dei 6 beneficiari del bonus, i 5 parlamentari più il conduttore televisivo, che comunque non fa parte di un’istituzione, venga svelata. Per motivi di privacy, infatti, l’Inps non ha divulgato i nomi di coloro che hanno incassato il bonus da 600 euro.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa Alzano e Nembro, o Conte sapeva e non ha agito oppure il Cts non serve a nulla / 2. Conte sapeva: ecco la nota integrale del premier a TPI che dimostra che era stato informato già il 3 marzo / 3. Vaccino anti-Coronavirus, il 24 agosto allo Spallanzani prende il via la sperimentazione sull’uomo

4. Coronavirus, misure prorogate fino al 7 settembre: Conte ha firmato il nuovo Dpcm / 5. Coronavirus, 1,4 milioni di italiani hanno sviluppato anticorpi: sei volte in più dei casi registrati 6. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Matteo Salvini attacca il Tg1: “Nasconde le bugie del governo e di Conte” Mancata zona rossa Alzano e Nembro, o Conte sapeva e non ha agito oppure il Cts non serve a nulla Giustizia, cosa prevede la riforma del Csm