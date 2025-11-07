Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, anche nel corso della gioranta di oggi – 7 novembre 2025 – fate attenzione ai rapporti con segni più complessi come Acquario, Toro e Scorpione: servono pazienza e lucidità. Capitolo lavoro: il periodo si apre con buone prospettive per chi desidera lanciarsi in progetti nuovi e più stimolanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), in questi giorni di inizio mese potreste essere assaliti da qualche dubbio in amore. È importante mantenere un atteggiamento aperto e ottimista. Per quanto riguarda il lavoro, chi lavora in proprio o svolge attività creative dovrà controllare le spese. Fate un passo alla volta.

GEMELLI

Cari Gemelli, per questa settimana d’autunno (novembre 2025) è meglio rimandare decisioni sentimentali importanti al fine settimana, quando il cielo sarà più favorevole. La luna consiglia prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo momenti ricchi di novità.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore di novembre tendete facilmente ad abbattervi, rinunciando talvolta a nuove possibilità per paura di restare delusi. Occorre mantenere la fiducia e la voglia di rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di recuperare terreno e riaprire il proprio campo d’azione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), adesso è il momento di scegliere e potreste sentirvi pronti a rafforzare rapporti solidi. Per quanto riguarda il lavoro, i giovani studenti e chi è all’inizio della carriera avranno ottime chance.

VERGINE

Cari Vergine, le giornate migliori della settimana ve le siete messe alle spalle… Per quanto riguarda il lavoro, non è escluso che voi abbiate vissuto momenti di tensione, magari con colleghi o superiori che hanno messo in dubbio il vostro operato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: adesso è il momento di scegliere e potreste sentirvi pronti a rafforzare rapporti solidi.