Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene, ma oggi vi invita a non esagerare. Nel lavoro osservate una situazione prima di intervenire: c’è qualcosa da capire meglio. In amore, una parola sincera può chiarire un malinteso recente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità. Nel lavoro consolidate un percorso importante. In amore, però, cercate qualcosa di più profondo: non vi basta la sicurezza, volete emozione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma anche dubbiosa. Nel lavoro evitate scelte affrettate. In amore, chiarite una situazione ambigua.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro mantenete la calma. In amore, un gesto sincero può rafforzare molto un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 aprile 2026), il Sole vi rende sicuri. Nel lavoro potete emergere, ma con misura. In amore, passione e orgoglio devono trovare equilibrio.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro risolvete questioni pratiche. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio ma richiede decisione. Nel lavoro è il momento di scegliere. In amore, un confronto porta chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione. Nel lavoro capite dinamiche nascoste. In amore emozioni intense ma più consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro opportunità da valutare. In amore sincerità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 aprile 2026), Urano porta intuizioni. Nel lavoro idee originali. In amore chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e consapevolezza.