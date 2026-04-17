Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 aprile2026:
Cari Ariete, Marte vi sostiene, ma oggi vi invita a non esagerare. Nel lavoro osservate una situazione prima di intervenire: c’è qualcosa da capire meglio. In amore, una parola sincera può chiarire un malinteso recente.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità. Nel lavoro consolidate un percorso importante. In amore, però, cercate qualcosa di più profondo: non vi basta la sicurezza, volete emozione.
Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma anche dubbiosa. Nel lavoro evitate scelte affrettate. In amore, chiarite una situazione ambigua.
Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro mantenete la calma. In amore, un gesto sincero può rafforzare molto un legame.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 aprile 2026), il Sole vi rende sicuri. Nel lavoro potete emergere, ma con misura. In amore, passione e orgoglio devono trovare equilibrio.
Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro risolvete questioni pratiche. In amore lasciate spazio alla spontaneità.
Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio ma richiede decisione. Nel lavoro è il momento di scegliere. In amore, un confronto porta chiarezza.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione. Nel lavoro capite dinamiche nascoste. In amore emozioni intense ma più consapevoli.
Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro opportunità da valutare. In amore sincerità e leggerezza.
Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la determinazione. Nel lavoro progressi concreti. In amore serve più apertura.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 aprile 2026), Urano porta intuizioni. Nel lavoro idee originali. In amore chiarite ciò che provate.
Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e consapevolezza.