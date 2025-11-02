Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 2 al 9 novembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 al 9 novembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 al 9 novembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra settimana partirà con grande energia e determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, sarà il momento giusto per proporre nuove idee o chiudere progetti rimasti in sospeso. In amore, la comunicazione chiara con il partner eviterà fraintendimenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovrete prestare grande attenzione alle questioni pratiche e finanziarie. Alcuni imprevisti possono richiedere flessibilità e capacità di adattamento. La settimana invita a curare la salute.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana sarà ricca di stimoli intellettuali e nuove possibilità. Cercate di sfruttare i giorni centrali per incontri, nuove conoscenze e opportunità lavorative. Evitate di disperdere energie in troppe attività garantirà risultati migliori.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete delle giornate intense dal punto di vista emotivo. È consigliabile dedicare tempo a se stessi e alle proprie riflessioni. Per quanto riguarda il lavoro, collaborazioni proficue con colleghi fidati porteranno risultati positivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-9 novembre 2025), periodo stimolante grazie a energia e creatività. Capitolo lavoro: le idee innovative saranno accolte favorevolmente, mentre in amore la chiarezza e la sincerità rafforzeranno i rapporti.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete concentrarvi sull’organizzazione e la pianificazione. La settimana è favorevole per risolvere questioni pratiche e burocratiche. In amore, sarà importante ascoltare il partner e comunicare in modo paziente.

BILANCIA

Cari Bilancia, dovrete dedicare tempo al benessere e alla riflessione personale. Per quanto riguarda il lavoro, situazioni delicate richiederanno diplomazia e equilibrio. In amore, chiarire eventuali malintesi aiuterà a mantenere armonia e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate emotivamente intense. Le relazioni personali saranno al centro dell’attenzione e alcuni conflitti potranno diventare occasioni di confronto costruttivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, periodo dinamico con forte desiderio di libertà e nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante organizzare bene le attività per evitare stress.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi dovranno affrontare alcune sfide pratiche, ma con determinazione riusciranno a superarle. È un periodo favorevole per prendere decisioni importanti e avviare nuovi progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, periodo favorevole per creatività e idee innovative. È il momento di esprimere opinioni e trovare soluzioni originali sul lavoro. Le relazioni personali beneficeranno di sincerità e spontaneità.

PESCI

Cari Pesci, vivrete dei giorni di introspezione e riflessione. Ascoltate le vostre emozioni sarà fondamentale per affrontare le sfide della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, strategia e pazienza garantiranno risultati concreti.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente