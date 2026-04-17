Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge. Non è più tempo di aspettare. Nel lavoro potreste decidere di cambiare atteggiamento o dire chiaramente ciò che pensate. In amore, invece, cercate autenticità: non accettate più compromessi che non vi rappresentano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire lentamente da una zona di comfort emotiva. Non significa stravolgere tutto, ma iniziare a muovervi in modo diverso. Nel lavoro arriva una maggiore stabilità, ma dovete accettare piccoli cambiamenti. In amore, cresce il bisogno di sentirvi vivi, non solo al sicuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più profondi del solito. Non vi fermate alla superficie, ma cercate significati. Nel lavoro questo vi aiuta a comprendere meglio una situazione complessa. In amore, però, serve più chiarezza: qualcuno potrebbe non capire il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma rivelatrice. Vi rendete conto di cosa vi pesa davvero. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, è il momento di aprirsi: ciò che dite oggi può cambiare molto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 aprile 2026), la vostra forza sta nella consapevolezza. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere bene dove investire le vostre energie. Nel lavoro questo vi rende più efficaci. In amore, c’è una fase più sincera: meno orgoglio, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche sorpresa. Siete abituati a controllare tutto, ma oggi qualcosa vi invita a lasciare andare un po’. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, provate a essere meno rigidi e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge.