Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:11
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che un equilibrio non regge più come prima. Non è una crisi, ma una presa di coscienza. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione da prendere. In amore, un confronto può portare a una svolta importante. Giornata intensa ma rivelatrice. Vi rendete conto di cosa vi pesa davvero. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, è il momento di aprirsi: ciò che dite oggi può cambiare molto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la capacità di vedere oltre le apparenze e questo vi dà un vantaggio. Nel lavoro capite dinamiche che altri ignorano. In amore, siete più selettivi: volete qualcosa di autentico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare una direzione alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete sapere dove state andando. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore, siete più sinceri e questo può portare chiarezza. Siete più profondi del solito. Non vi fermate alla superficie, ma cercate significati. Nel lavoro questo vi aiuta a comprendere meglio una situazione complessa. In amore, però, serve più chiarezza: qualcuno potrebbe non capire il vostro modo di esprimervi.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro fate scelte più mirate. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 aprile 2026), avete intuizioni forti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate ciò che provate.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto significativa perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche ad agire. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi. In amore c’è una dolcezza più reale e meno idealizzata.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata molto significativa perché unite sensibilità e concretezza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 APRILE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2026
Ricerca