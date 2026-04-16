Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge. Non è più tempo di aspettare. Nel lavoro potreste decidere di cambiare atteggiamento o dire chiaramente ciò che pensate. In amore, invece, cercate autenticità: non accettate più compromessi che non vi rappresentano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire lentamente da una zona di comfort emotiva. Non significa stravolgere tutto, ma iniziare a muovervi in modo diverso. Nel lavoro arriva una maggiore stabilità, ma dovete accettare piccoli cambiamenti. In amore, cresce il bisogno di sentirvi vivi, non solo al sicuro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete più profondi del solito. Non vi fermate alla superficie, ma cercate significati. Nel lavoro questo vi aiuta a comprendere meglio una situazione complessa. In amore, però, serve più chiarezza: qualcuno potrebbe non capire il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma rivelatrice. Vi rendete conto di cosa vi pesa davvero. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, è il momento di aprirsi: ciò che dite oggi può cambiare molto.

oroscopo paolo fox domani

AGFLEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), la vostra forza sta nella consapevolezza. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere bene dove investire le vostre energie. Nel lavoro questo vi rende più efficaci. In amore, c’è una fase più sincera: meno orgoglio, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche sorpresa. Siete abituati a controllare tutto, ma oggi qualcosa vi invita a lasciare andare un po’. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, provate a essere meno rigidi e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 15 aprile 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2026
Ricerca