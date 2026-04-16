Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge. Non è più tempo di aspettare. Nel lavoro potreste decidere di cambiare atteggiamento o dire chiaramente ciò che pensate. In amore, invece, cercate autenticità: non accettate più compromessi che non vi rappresentano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire lentamente da una zona di comfort emotiva. Non significa stravolgere tutto, ma iniziare a muovervi in modo diverso. Nel lavoro arriva una maggiore stabilità, ma dovete accettare piccoli cambiamenti. In amore, cresce il bisogno di sentirvi vivi, non solo al sicuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete più profondi del solito. Non vi fermate alla superficie, ma cercate significati. Nel lavoro questo vi aiuta a comprendere meglio una situazione complessa. In amore, però, serve più chiarezza: qualcuno potrebbe non capire il vostro modo di esprimervi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma rivelatrice. Vi rendete conto di cosa vi pesa davvero. Nel lavoro cercate di non assorbire tutto ciò che vi circonda. In amore, invece, è il momento di aprirsi: ciò che dite oggi può cambiare molto.

AGFLEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), la vostra forza sta nella consapevolezza. Non avete bisogno di dimostrare, ma di scegliere bene dove investire le vostre energie. Nel lavoro questo vi rende più efficaci. In amore, c’è una fase più sincera: meno orgoglio, più verità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche sorpresa. Siete abituati a controllare tutto, ma oggi qualcosa vi invita a lasciare andare un po’. Nel lavoro un imprevisto può rivelarsi utile. In amore, provate a essere meno rigidi e più spontanei.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: sentite una forte spinta a prendere in mano una situazione che vi sfugge.