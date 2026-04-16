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Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che un equilibrio non regge più come prima. Non è una crisi, ma una presa di coscienza. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione da prendere. In amore, un confronto può portare a una svolta importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete la capacità di vedere oltre le apparenze e questo vi dà un vantaggio. Nel lavoro capite dinamiche che altri ignorano. In amore, siete più selettivi: volete qualcosa di autentico.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di dare una direzione alle vostre energie. Non vi basta muovervi: volete sapere dove state andando. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore, siete più sinceri e questo può portare chiarezza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro fate scelte più mirate. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 aprile 2026), avete intuizioni forti che vi portano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate ciò che provate.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto significativa perché unite sensibilità e concretezza. Non vi limitate a percepire, ma iniziate anche ad agire. Nel lavoro questo vi aiuta a fare progressi. In amore c’è una dolcezza più reale e meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto significativa perché unite sensibilità e concretezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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