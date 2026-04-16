Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 16 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di di giovedì 16 aprile 2026 sentite una forte esigenza di chiarezza. Non riuscite più a tollerare situazioni ambigue o poco definite. Per quanto riguarda il lavoro, potreste prendere una decisione netta, anche rischiosa, ma necessaria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire lentamente da una zona di comfort. Lavoro? Potrebbe esserci un cambiamento da accettare. In amore, cercate qualcosa di più coinvolgente.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è lucida e veloce, ma anche più selettiva. Non vi disperdete come al solito. Capitolo lavoro: questo vi porta a fare scelte più efficaci. In amore, attenzione alla comunicazione. In amore, serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi più presenti.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma anche molto utile per molti di voi. Capite qualcosa di importante su voi stessi o su una situazione che vi riguarda. Capitolo lavoro: cercate di non chiudervi troppo. In amore, è il momento giusto per aprirsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 aprile 2026), avete una forza più interiore che esteriore. Non avete bisogno di dimostrare, ma di essere coerenti con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, questo vi rende più credibili.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma anche movimentata. Non tutto va come previsto, ma riuscite a gestire bene gli imprevisti. Lavoro? Questo può trasformarsi in un vantaggio. In amore, cercate di non essere troppo esigenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma anche movimentata.