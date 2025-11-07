Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 7 novembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, quella che state vivendo sarà una settimana particolarmente interessante con molte possibilità di nuovi incontri intriganti. Capitolo lavoro: con Giove in quadratura tutto richiede maggiore impegno e attenzione, ma fortunatamente la settimana offre nuove risorse.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), esprimete senza timore ciò che sentite nel cuore. Coraggio! I rapporti profondi nel corso di queste ore d’autunno si fortificheranno. Lavoro? Le stelle scuotono situazioni lavorative stagnanti.
Cari Sagittario, le tensioni maggiori di queste ore derivano dal lavoro e rischiano di riversarsi nei rapporti più stretti: cercate di non confondere le due sfere. Marte transita nel segno, risvegliando passione e desiderio di avventure. Per quanto riguarda il lavoro, ottimo periodo per viaggiare, stringere nuovi contatti e rimettersi in gioco.
Cari Capricorno, attenzione alla gelosia e all’irritazione: è importante gestire le emozioni per evitare conflitti, anche in coppie molto unite che ultimamente hanno affrontato problemi economici o dispute familiari. Per quanto riguarda il lavoro, se condividete responsabilità con parenti o soci, potrebbero sorgere discussioni, soprattutto nelle prossime ore.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), settimana particolarmente delicata, specie per chi ha appena affrontato cambiamenti importanti in famiglia o nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno non ha rinnovato un contratto di lunga data, ma le alternative che si prospettano non entusiasmano ancora del tutto.
Cari Pesci, le nuove amicizie che si consolidano in questi giorni, grazie anche alla presenza favorevole di Venere, possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. Lavoro: con Mercurio e la Luna non troppo benevoli meglio evitare decisioni affrettate.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: esprimete senza timore ciò che sentite.