Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella che state vivendo sarà una settimana particolarmente interessante con molte possibilità di nuovi incontri intriganti. Capitolo lavoro: con Giove in quadratura tutto richiede maggiore impegno e attenzione, ma fortunatamente la settimana offre nuove risorse.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), esprimete senza timore ciò che sentite nel cuore. Coraggio! I rapporti profondi nel corso di queste ore d’autunno si fortificheranno. Lavoro? Le stelle scuotono situazioni lavorative stagnanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le tensioni maggiori di queste ore derivano dal lavoro e rischiano di riversarsi nei rapporti più stretti: cercate di non confondere le due sfere. Marte transita nel segno, risvegliando passione e desiderio di avventure. Per quanto riguarda il lavoro, ottimo periodo per viaggiare, stringere nuovi contatti e rimettersi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione alla gelosia e all’irritazione: è importante gestire le emozioni per evitare conflitti, anche in coppie molto unite che ultimamente hanno affrontato problemi economici o dispute familiari. Per quanto riguarda il lavoro, se condividete responsabilità con parenti o soci, potrebbero sorgere discussioni, soprattutto nelle prossime ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 novembre 2025), settimana particolarmente delicata, specie per chi ha appena affrontato cambiamenti importanti in famiglia o nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno non ha rinnovato un contratto di lunga data, ma le alternative che si prospettano non entusiasmano ancora del tutto.

PESCI

Cari Pesci, le nuove amicizie che si consolidano in questi giorni, grazie anche alla presenza favorevole di Venere, possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. Lavoro: con Mercurio e la Luna non troppo benevoli meglio evitare decisioni affrettate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: esprimete senza timore ciò che sentite.