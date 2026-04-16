Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile. Nel lavoro piccoli progressi. In amore cercate profondità e continuità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola idee. Nel lavoro soluzioni intelligenti. In amore, però, serve chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni. In amore, momento ideale per aprirsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete distinguervi. In amore attenzione all’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, giornata concreta. Nel lavoro sistemate dettagli. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore più presenza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.