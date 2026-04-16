Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile2026:
Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile. Nel lavoro piccoli progressi. In amore cercate profondità e continuità.
Cari Gemelli, Mercurio stimola idee. Nel lavoro soluzioni intelligenti. In amore, però, serve chiarezza.
Cari Cancro, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni. In amore, momento ideale per aprirsi.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro potete distinguervi. In amore attenzione all’orgoglio.
Cari Vergine, giornata concreta. Nel lavoro sistemate dettagli. In amore lasciate spazio alla spontaneità.
Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore chiarimenti positivi.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde.
Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.
Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore più presenza.
Cari Pesci, sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.