Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni che hanno affrontato difficoltà in passato si trovano ora ad un punto di svolta. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo ci sono possibilità di miglioramenti economici e di stabilità. L’ottimo aspetto di Giove si unisce a quello di altri pianeti veloci creando un contesto favorevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 marzo 2025), chi è sposato da molti anni si sente più annoiato nella relazione, altri vivono una situazione di maggiore serenità. Lavoro? Questa è una settimana di transito. Coloro che stanno aspettando la soluzione di una causa legale o l’arrivo di soldi dovranno ancora attendere la parte centrale dell’anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è fondamentale non alimentare diffidenze in questo periodo, arrivano settimane particolarmente particolari per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, se desiderate chiudere definitivamente con situazioni o persone che non vi soddisfano più è arrivato il momento giusto. La pazienza ha raggiunto il limite. Metteteci un punto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di marzo 2025 ha avuto un inizio difficile per molti di voi, ma sul finire si sta aprendo a un recupero eccezionale. È fondamentale permettere a queste emozioni di fluire. Capitolo lavoro: ci sono state polemiche che hanno raggiunto il loro apice all’inizio del mese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 marzo 2025), sono necessarie delle verifiche in amore. È importante notare che non tutte le problematiche possono trovare una soluzione immediata. Capitolo lavoro: il cielo attuale suggerisce di prendere le distanze da persone che possono innescare polemiche nella vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, a breve si presenterà un’opportunità significativa per stabilire patti e accordi. Torna Venere nel segno, anche se in moto retrogrado. Chi ha un amore a distanza trova o riscopre la propria affinità più vicina. Per quanto riguarda il lavoro, se avete fatto richieste di miglioramento, è probabile che riceviate una risposta, programmi e progetti nati da poco avranno un discreto successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: opportunità in vista per stabilire patti e accordi. Bene anche il lavoro!