Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 marzo 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le stelle nel corso delle prossime ore sono favorevoli ai nuovi legami e chissà che durante questo fine settimana non arrivi una bella notizia per molti di voi. Lavoro? Nei prossimi giorni di questo mese di marzo sarà fondamentale valutare attentamente le nuove idee che vi si presenteranno davanti. È tempo di lasciarvi alle spalle il periodo di blocco che avete vissuto negli ultimi mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 marzo 2025), questo è un momento utile per cercare nuove prospettive nelle relazioni sentimentali. Le donne del segno hanno affrontato difficoltà nel mese di febbraio, gli uomini sembrano desiderosi di stabilità nei rapporti. Venere è tornato in aspetto utile dal 27: ci sono opportunità in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra iniziativa personale sarà fondamentale. Con queste stelle, dovrete accettare nuovi incarichi o progetti senza avere paura di lanciarvi in nuove avventure.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo propizio per mettersi in gioco, in particolare se desiderate vivere una passione importante entro il mese di maggio. Se iniziate una nuova relazione, sarà fondamentale mantenere un atteggiamento positivo. Lavoro? Una buona energia torna a farsi sentire.

CANCRO

Cari Cancro, a breve ci saranno opportunità per riscoprire la gioia nei rapporti di coppia e non solo. Cercate di vivere le esperienze affettive giorno per giorno, senza pianificare eccessivamente. Fate un passo alla volta. Capitolo lavoro: vi aspetta un periodo di rilancio. Entro la fine del mese di giugno è possibile assistere a un cambiamento significativo nella propria situazione professionale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 marzo 2025), il periodo attuale è significativo per le relazioni, decisioni e comunicazioni in arrivo. È fondamentale parlare subito o entro metà del mese di maggio di qualsiasi questione amorosa che vi preme. Lavoro? Questa settimana è favorevole per gli studenti e per chi deve affrontare prove o desidera mettere in gioco le proprie abilità.

VERGINE

Cari Vergine, siete reduci da un periodo di tensioni o piccoli battibecchi. Venere è appena tornata in opposizione. Nelle storie d’amore, è consigliabile prendere tempo e vivere tutto con molta calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete ricevuto promesse che non sono state mantenute, ci si aspettava un risultato che è stato diverso dalle aspettative, ma questo non sarà un problema. Non tutto è perduto. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: le stelle sono favorevoli ai nuovi legami e chissà che durante questo fine settimana non arrivi una bella notizia.