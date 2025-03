Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 marzo 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 marzo 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, nessuno potrà imporvi quello che dovete fare, grande moto di libertà che porta lontano. Più facile prepararsi per una sfida, un progetto, una richiesta può essere presentata. Con l’ingresso del sole in ariete dal giorno 20 si è aperta una stagione di follie sentimentali e per qualcuno il fine settimana tra sabato 29 e domenica 30 sarà da ricordare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, bisogna allargare il proprio orizzonte e aprire la mente verso nuovi traguardi. Cambiamenti in vista sul lavoro. Periodo fertile per le coppie che possono e vogliono costruire un futuro insieme.

GEMELLI

Cari Gemelli, difficile sbagliare con un cielo così, ma anche restare tranquilli sarà complicato. In amore il passato non conta più: se c’è stata una separazione o una crisi il più è dimenticato. I matrimoni tra fine marzo e giugno sono più che favorevoli. E ovviamente questo cielo, con Giove nel segno, favorisce sempre le coppie che possono e vogliono avere un figlio o fare i progetti per il futuro.

CANCRO

Cari Cancro, iniziano ad esserci opportunità da sfruttare anche se le spese sono tante… In questo mese possono uscire più soldi per la casa, per la famiglia, per un progetto; resta, comunque, un oroscopo vantaggioso che aiuta a ritrovare il giusto equilibrio nell’ambito della lavorativo. La fatica si farà sentire perché non tutto arriva gratis, insomma ci vuole impegno per ottenere le cose.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 marzo 2025), questo che state vivendo è un mese di pieno recupero: energia, forza fisica e occasioni. Per le storie d’amore che necessitano di essere in qualche modo recuperate a meno che non ci siano grosse rivalse o problematiche in corso si può sperare per il meglio. Questo mese di marzo porta il fuoco nelle vene. Se ci fosse qualche contenzioso aperto non sarà difficile risolverlo.

VERGINE

Cari Vergine, si parla di sperimentazioni di lavoro, prove e impegni per una nuova vita. Va ricordato che i frutti di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi arriveranno dall’estate in poi. Non tutti gli amori sono impossibili, ovvio, ma è come se ci fossero delle distanze da colmare…

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove continua un transito di forza che aiuta a sostenere i grandi ideali. L’anno scorso sono cambiate molte collaborazioni, c’è chi ha avuto un buon successo ma alcune situazioni non sono state più tollerabili. Non tutte le coppie cederanno il passo alla malinconia, tuttavia non tutto è chiaro e bisogna stare attenti che non torni la malinconia dei mesi passati…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Giove è più vicino a una posizione di forza, permette entro tre mesi di fare un passo importante. Certamente qualcosa cambia, piccoli o grandi desideri; chi non vuole saperne dell’amore quantomeno vivrà un periodo interessante per gli incontri e le relazioni part-time. Bisogna sempre essere positivi, è essenziale per andare avanti. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, con Venere favorevole e dal 20 anche il Sole attivo cresce la voglia di ribellarsi, rimettersi in gioco anche perché le ultime settimane hanno registrato un calo fisico. I rapporti superati, impossibili da gestire non avranno più valore, sarà più facile divertirsi, trovare una persona pronta ad amare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, prestate grande attenzione nei rapporti con i superiori e soci. È un mese ribelle ma non improduttivo, arrivano tensioni che producono un certo stato di ansia. Non dovete pensare di avere perso tempo, di essere stato troppo disponibile in amore; le recriminazioni del periodo non sono gravi ma meglio stare attenti alle polemiche inutili.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi vuole valutare un cambiamento di azienda sta già pensando a cosa fare, il momento più importante da questo punto di vista sarà quello tra giugno e luglio. Chi non vuole legami fissi potrà giocare la carta della trasgressione. Non avrà ostacoli; resta un mese intrigante per le nuove conoscenze.

PESCI

Cari Pesci, buone notizie per coloro che hanno una causa in corso, aspettano un rinnovo contrattuale. L’amore in questi primi mesi dell’anno è supportato da stelle valide. Marte continua il suo lungo transito in un segno amico, risveglia la sessualità. Dispute con ex si risolveranno presto, in certi casi restano questioni legali per proprietà.

