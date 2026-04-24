Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 24 aprile 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi sentite più determinati ma anche più lucidi. Non vi lanciate più senza pensare, ma valutate meglio le conseguenze. Nel lavoro potreste decidere di cambiare strategia per ottenere risultati più concreti e duraturi. In amore, invece, è il momento di essere diretti ma anche più attenti ai bisogni dell’altra persona.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 aprile 2026), giornata che vi invita a uscire dalla routine, anche se con piccoli passi. Non è facile per voi, ma è necessario per ritrovare stimoli. Nel lavoro potrebbe arrivare una novità che rompe gli schemi. In amore, cercate emozione e coinvolgimento: la sola stabilità non vi basta più.

GEMELLI

Cari Gemelli, riuscite a mettere ordine nei pensieri, cosa non sempre semplice per voi. Vi sentite più centrati e questo vi aiuta a fare scelte più efficaci. Nel lavoro una decisione può aprire nuove possibilità. In amore, però, serve più chiarezza: non tutti capiscono i vostri cambi di direzione.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi, giornata emotivamente intensa ma anche utile. Vi rendete conto di ciò che vi fa stare bene e di ciò che invece vi pesa. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo. In amore, invece, un confronto sincero può portare serenità e rafforzare il legame.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 aprile 2026), la vostra forza è nella calma. Non avete bisogno di dimostrare nulla, e proprio per questo risultate più autorevoli. Nel lavoro gestite meglio le situazioni. In amore c’è voglia di autenticità: meno orgoglio e più disponibilità vi porteranno risultati migliori.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi. Non tutto può essere pianificato. Nel lavoro riuscite comunque a trovare soluzioni efficaci. In amore, però, cercate di essere meno critici e più aperti alle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma con qualche elemento che vi costringe ad adattarvi.