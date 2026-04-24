Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che un equilibrio non funziona più come prima. Non è una crisi, ma un’evoluzione. Nel lavoro potrebbe esserci una decisione da prendere senza rimandare. In amore, un chiarimento può portare a una svolta importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 aprile 2026), giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità di comprensione che vi rende un passo avanti. Nel lavoro questo è un vantaggio strategico. In amore siete più selettivi: volete qualcosa di vero e non accettate compromessi inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione concreta alle vostre energie. Non vi basta muovervi, volete costruire. Nel lavoro può nascere un’idea interessante. In amore siete più sinceri, e questo può cambiare le dinamiche del rapporto. Giornata che vi invita a uscire dalla routine, anche se con piccoli passi. Non è facile per voi, ma è necessario per ritrovare stimoli. Nel lavoro potrebbe arrivare una novità che rompe gli schemi. In amore, cercate emozione e coinvolgimento: la sola stabilità non vi basta più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione ma anche di revisione. State capendo cosa vale davvero la pena portare avanti. Nel lavoro fate scelte più mirate e concrete. In amore, però, serve più apertura emotiva: qualcuno ha bisogno di sentirvi più presenti. Vi sentite più determinati ma anche più lucidi. Non vi lanciate più senza pensare, ma valutate meglio le conseguenze. Nel lavoro potreste decidere di cambiare strategia per ottenere risultati più concreti e duraturi. In amore, invece, è il momento di essere diretti ma anche più attenti ai bisogni dell’altra persona.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 aprile 2026), avete intuizioni brillanti che vi aiutano a vedere le cose in modo diverso. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, invece, attenzione a non essere troppo distaccati: spiegate ciò che provate.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto interessante perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non restate solo nelle emozioni, ma fate anche qualcosa di pratico. Nel lavoro questo vi aiuta a ottenere risultati. In amore c’è una dolcezza più stabile e più reale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sentite che un equilibrio non funziona più come prima. Non è una crisi, ma un’evoluzione.