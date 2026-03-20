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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 20 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 20 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 20 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi del solito, ed è un bene. State osservando una situazione con più attenzione e questo vi permette di evitare errori. Nel lavoro potrebbe emergere un dettaglio che cambia il vostro approccio. In amore invece c’è bisogno di chiarezza: meglio dire una verità scomoda che lasciare dubbi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 marzo 2026), la giornata vi mette davanti a piccole scelte pratiche. Nulla di eclatante, ma sono proprio queste decisioni a costruire qualcosa di solido nel tempo. Nel lavoro state facendo passi lenti ma sicuri. In amore c’è voglia di stabilità, ma anche di sentirsi più compresi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete più riflessivi del solito. Non è da voi, ma ogni tanto serve rallentare. Una conversazione potrebbe farvi vedere una situazione sotto una luce diversa. Nel lavoro evitate di cambiare idea troppo velocemente. In amore c’è bisogno di maggiore coerenza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, la vostra attenzione si sposta sulle emozioni. Potreste sentire il bisogno di chiarire qualcosa con una persona importante. Nel lavoro invece è meglio non prendere tutto sul personale: alcune tensioni non vi riguardano direttamente. La serata porta più serenità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 20 marzo 2026), non avete bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Quando smettete di cercare conferme, diventate ancora più forti. Nel lavoro una situazione si sblocca proprio quando smettete di forzare. In amore torna una maggiore spontaneità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Avete la possibilità di chiudere una questione rimasta aperta. Nel lavoro riuscite a essere più veloci del solito senza perdere precisione. In amore cercate di non programmare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta e produttiva. Avete la possibilità di chiudere una questione rimasta aperta.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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