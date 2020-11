Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 13 novembre – per voi sarà una giornata positiva, con Venere e Luna che saranno dalla vostra parte, ma qualcosa potrebbe non andare come vorreste in amore. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è dissonante, ma tornerà attivo il prossimo anno. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prevede una giornata all’insegna dello stress, per cui cercate di allontanare i problemi inutili: questo fine settimana potrebbe portare qualche pensiero di troppo. Lavoro? Al via una buona fase di recupero, anche se ancora non va tutto come vorreste. Qualche incertezza sul piano finanziario con Mercurio che sarà opposto. Non è il momento per fare investimenti complessi.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi si prevede una giornata da sfruttare positiva, nella quale potreste organizzare qualcosa di bello se il vostro amore è ancora vivo. Se invece pensate che la storia sia giunta al capolinea, meglio voltare pagina. Sul fronte del lavoro, fate le cose con calma e cercate di non sbagliare. Non è il momento adatto.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata di grande incertezza: le coppie nelle prossime ore saranno chiamate a superare qualche problema sorto di recente. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. Portate pazienza perché presto le cose miglioreranno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, per voi sarà una giornata mediamente positiva: la situazione in amore è sotto controllo, ma fate attenzione a sabato 14 e domenica 15 novembre… Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta confusione: entro la prossima settimana dovrete chiarire una questione economica, burocratica, contrattuale. Abbiate pazienza e fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi, 13 novembre 2020, sarà una giornata positiva, in particolare nel fine settimana ci saranno ottime risposte per i sentimenti, anche se c’è una situazione di forte emotività che va risolta. Lavoro? Questo è un periodo importante: belle sorprese in arrivo nel weekend. Siate fiduciosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: fine settimana positivo per i sentimenti. Bene anche il lavoro dove sono in arrivo belle sorprese.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 9-15 NOVEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, venerdì 13 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 13 novembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 novembre 2020