Oroscopo Paolo Fox della settimana 9-15 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (9-15 novembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 novembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, se lavorate o studiate, soprattutto all’università, sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti e ad affrontare sfide stimolanti. Se siete molto stressati, prendetevi una pausa e trascorrete del tempo con la persona che amate. Non bisogna mai trascurate gli affetti importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (9-15 novembre 2020) dovrete impressionare positivamente le persone a cui tenete di più. Questo vale sia nel lavoro che in ambito familiare. Alcune novità vi aiuteranno a essere più energici e ad affrontare al meglio tutte le sfide. Non trascurate la cura del corpo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, è il momento di fare un investimento o qualcosa che vi permetta di ottenere un po’ di serenità dal punto di vista economico. Un investimento sicuro o l’acquisto di una casa possono dare una svolta alla vostra vita. Dal punto di vista familiare ci saranno piacevoli sorprese.

CANCRO

Cari Cancro, alcuni recenti sviluppi potranno darvi ottime risposte e aiutarvi a realizzare i vostri obiettivi. A livello lavorativo date il massimo se volete ottenere qualcosa di importante per la vostra carriera. Solo così potrete togliervi soddisfazioni di un certo peso.

LEONE

Cari Leone, se studiate o lavorate potreste dover affrontare una certa competizione con colleghi e superiori. Date il massimo e siate voi stessi, con onestà. anche se qualcuno potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Non trascurate inoltre la cura del corpo e mangiate cibi sani, allenandovi e mantenendovi in forma.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, si aprono ottime prospettive a livello sentimentale. Se c’è una persona che vi piace, fate di tutto per conquistarla. Siate voi stessi e non spacciatevi per qualcuno di diverso, solo così verrete apprezzati. Sul fronte professionale è il momento di prendere decisioni importanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, nei prossimi giorni dovrete fare dei piccoli sacrifici, che alla fine si riveleranno favorevoli. Evitate quindi vizi ed eccessi, che fanno male al corpo e al portafoglio. A livello professionale si apriranno ottime prospettive per la vostra carriera, guardatevi intorno e valutate attentamente eventuali proposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale (9-15 novembre 2020), ultimamente avete avuto delle spese eccessive, per cui ora Paolo Fox vi invita a darvi una regolata e a risparmiare, se non volete trovarvi in difficoltà. Non trascurate gli affetti più cari, a cominciare da amici, partner e familiari, se non volete trovarvi da soli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, possibili tensioni e discussioni con il partner. Soprattutto la vostra metà sarà particolarmente litigiosa e si lamenterà per varie questioni. Cercate di capire il suo punto di vista, e trovare un accordo. Non potete d’altronde pensare di avere sempre ragione. Siate più comprensivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la settimana otterrete importanti soddisfazioni a livello lavorativo, facendovi apprezzare dai colleghi. Inoltre siete sempre disponibili e positivi, e questo è sempre un ottimo atteggiamento in ambito professionale. Datevi da fare e siate più ambiziosi. Il talent ce l’avete, serve un po’ più di faccia tosta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, preparatevi a dare il massimo in ogni ambito della vostra carriera. A livello lavorativo supererete ostacoli importanti e riceverete soddisfazioni di pregio. In famiglia dopo qualche tensione è il momento di ritrovare serenità. Accettate anche le opinioni altrui.

PESCI

Cari Pesci, il cuore batte forte, d’altronde le stelle vi sorridono. Se avete un partner può essere il momento di fare progetti importanti, come un matrimonio o dei figli. Sul fronte lavorativo, se vi vengono fatte delle proposte importanti, valutatele con calma, analizzando pro e contro.

