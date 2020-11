Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna e Venere sono vostro tuo segno, ma siete circondati da persone che riescono a farvi arrabbiare e innervosire. Cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, situazione buona per chi deve fare progetti. Siate fiduciosi e ottimisti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 13 novembre 2020, per voi sarà una giornata positiva, la Luna è sempre più vicina al vostro segno, ma se ci sono stati dei problemi di recente ora è arrivato il momento di risolverli. Lavoro? Potrebbe cambiare improvvisamente un accordo preso. Meglio una mediazione se dovete chiudere delle trattative. Fatevi aiutare da chi vi circonda.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti: da sabato 21 novembre il Sole arriverà nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno sarà in aspetto interessante e dalla seconda metà di dicembre potrete ottenere qualcosa in più. Abbiate fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarà una giornata nella quale dovrete evitare complicazioni se state vivendo una situazione ambigua in amore. Per quanto riguarda il lavoro, allontanatevi dai seccatori e affrontate di petto qualcuno che pensate sia contro di voi. Avete le carte in regole per fare bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, nei prossimi giorni potrebbero esserci incontri interessanti. Ottime prospettive dunque per i single. Sul lavoro, siete super energici e in grado di affrontare qualsiasi ostacolo vi si palesi davanti. Avete tanta energia e voglia di far bene.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, si prevede una giornata positiva e serena. Bisognerà trovare un po’ di serenità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee sono buone e valgono. Potreste incontrare la persona giusta che vi aiuterà a concretizzarle. Fidatevi di più in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tanta energia sul lavoro, gli ostacoli non saranno un problema. Nuovi incontri in vista?

