Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 27 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 27 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se dovete fare delle cose importanti meglio non rimandare. Meglio farsi scivolare le cose di dosso, le stelle iniziano ad essere favorevoli. Si prospetta una domenica con tanti pianeti intriganti. Elettrizzati coloro che hanno delle nuove avventure sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 27 luglio 2024), dovrete sfruttare al meglio questa giornata anche se avete una grande paura di sbagliare. Luna in opposizione che potrebbe generare qualche piccolo conflitto. Nel corso delle prossime ore un progetto organizzato da tempo potrebbe essere rimandato. Cercate di non esagerare nell’arrabbiatura…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore potrete vivacizzare un’unione spenta da un po’ anche se potrebbe esserci un po’ di rabbia per qualcosa che non funziona sul lavoro. Cielo che regala la voglia di rimettersi in gioco. Durante la giornata di domenica sarà meglio ascoltare le esigenze del partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, trattative in amore. Malumore sul lavoro. Durante la giornata di domenica non avrete più la Luna in opposizione, Mercurio e Venere saranno favorevoli. Dal 5 agosto la nebbia sul lavoro si diraderà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 27 luglio 2024), meglio parlare oggi che domani. Scelta definitiva sul lavoro in vista. Molti di voi stanno affrontando tutto con troppa foga, ma le idee sul lavoro presto verranno apprezzate.

PESCI

Cari Pesci, non dovete isolarvi in amore. Dovete stare attenti al lavoro perché qualcuno potrebbe ferirvi. Luna favorevole che rende la domenica promettente in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: meglio parlare oggi che domani. Scelta definitiva sul lavoro in vista.