Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 luglio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 luglio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana sentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’amore, il mese di luglio è stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Lavoro? Siete pronti a fare di meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non avrete quasi mai un momento per rilassarvi. Per quanto riguarda l’amore, a breve vivrete un netto cambiamento e una storia complicata potrebbe diventare ancora più difficile.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante questa settimana di fine luglio avrete bisogno soprattutto di comprensione e di affetto: gestite i rapporti con serenità. Per quanto riguarda il lavoro, dovete cercare di uscire fuori da certe complicazioni che si sono create.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente in amore ritroverete la tranquillità perduta. Chi ha chiuso una relazione adesso è più libero. Per quanto riguarda il lavoro, avete molti oppositori ma cercate di portare avanti comunque le vostre convinzioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 luglio 2024), periodo molto importante soprattutto per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Agosto potrebbe essere per voi il mese della svolta grazie ad un cielo con tante stelle favorevoli!

VERGINE

Cari Vergine, agosto si avvicina. Una buona notizia per voi dato che riserverà grandi passioni e chi ha da tempo una storia potrà finalmente mettere le cose in chiaro. Per quanto riguarda il lavoro, datevi molto da fare per mettere a punto un nuovo progetto: questo è il momento giusto.

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di luglio è stato per voi molto pesante e stressante ma agosto andrà molto meglio grazie alla presenza positiva di Venere. Durante questa settimana rimettetevi in gioco. L’amore resta difficile e una notizia di lavoro poco gradevole vi ha tolto l’entusiasmo ma non lasciatevi scoraggiare. Tenete duro!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cercate di non avere litigi con nessuno. Non è un momento difficile ma il destino vi mette davanti ad alcune prove che presto potrebbero regalarvi una grande libertà di azione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, ad agosto vi divertirete molto di più. Ci vuole pazienza nei rapporti che vanno avanti da tempo e se qualcuno sente che una relazione non vale più potrebbe anche prendere una decisione definitiva. Voltate pagina.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di agosto sarà molto più clemente con voi rispetto a luglio. In amore resta qualche piccola difficoltà e anche a livello economico avrete ancora qualche piccolo problema.

ACQUARIO

Cari Acquario, ci sarà molta elettricità nell’aria fino alla metà del mese di agosto. Chi è molto giovane vivrà serenamente questa fase mentre chi ha qualche anno in più sta mettendo in discussione seriamente alcune relazioni di lavoro e potrebbe anche pensare di chiudere alcune situazioni…

PESCI

Cari Pesci, la settimana vi porterà grandi novità; in amore siete pronti ad dare una specie di scadenza ad una relazione. Giove non sarà più dissonante alla fine dell’anno: è il caso di fare qualcosa in più.

