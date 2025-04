Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate l’equilibrio nelle relazioni, anche a costo di qualche compromesso di troppo. Incontri positivi sul piano sociale e professionale, soprattutto se vi riuscirete a mostrare autentici. Se avete dubbi in amore, parlatene serenamente: la trasparenza vi farà sentire più leggeri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 aprile 2025), sentite che c’è qualcosa che vuole emergere dal vostro inconscio: non ignoratelo. È il momento ideale per affrontare una verità o lasciare andare un peso emotivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite pronti a sperimentare qualcosa di nuovo, fosse anche solo un’idea diversa. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una proposta inaspettata: valutatela senza fretta. In amore, giornata spensierata e piena di possibilità…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni piccolo passo conta, quindi niente fretta. Calma e sangue freddo. Se vi trovate di fronte a una scelta difficile, affidatevi alla vostra esperienza: sapete meglio di chiunque altro dove volete arrivare. In amore, servono gesti concreti più che parole.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 aprile 2025), ottimo momento per liberarvi da schemi mentali che non vi servono più. Per quanto riguarda il lavoro, osate di più: le persone sono pronte a seguire le vostre idee originali. Amore frizzante, se lasciate spazio anche all’imprevisto.

PESCI

Cari Pesci, non temete di essere sensibili: è proprio da lì che arriva la vostra forza. Creatività alle stelle, approfittane per scrivere, disegnare, sognare. Se qualcosa vi ferisce, prendetevi un momento per guarire: la gentilezza verso voi stessi oggi fa miracoli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la vostra sensibilità è la vostra forza. Non vergognatevene.