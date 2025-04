Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 aprile al 4 maggio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana piena di energia per molti di voi. In amore, i rapporti consolidati si rafforzeranno e non poco, mentre nel lavoro è il momento giusto per prendere iniziative importanti. Coraggio. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le stelle consigliano di avere tanta pazienza. In amore potrebbero esserci momenti di incertezza da dover gestire al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario riflettere prima di prendere decisioni definitive.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo favorevole per la comunicazione. In amore, i single potrebbero fare incontri interessanti, mentre nel lavoro si presenteranno nuove opportunità da valutare con attenzione. Usate bene la testa.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni saranno protagoniste nel corso delle prossime ore di questo fine aprile-inizio maggio. In amore sarà utile chiarire eventuali malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante gestire il tempo con più organizzazione del solito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (28 aprile-4 maggio 2025), periodo favorevole per il lavoro. Nuove occasioni potrebbero presentarsi nel corso delle prossime ore, ma in amore sarà importante non dare nulla per scontato. Dedicate più attenzione al partner.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle suggeriscono di rallentare. Calma. Un passo alla volta. Prendetevi del tempo per riflettere e migliorare il vostro equilibrio personale. Discorso valido sia in amore sia nella sfera professionale.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’armonia sarà il tema della settimana. In amore, i rapporti si rafforzeranno. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per portare avanti nuovi progetti con determinazione e fiducia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, energia e passione caratterizzeranno le prossime giornate. In amore potrebbero esserci confronti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario mantenere il controllo delle emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cambiamenti e opportunità in vista per molti di voi. Le stelle favoriscono nuove esperienze sia in amore sia nel lavoro, ma sarà fondamentale non agire impulsivamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e pragmatismo guideranno la vostra settimana. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare riconoscimenti. In amore sarà utile trovare un equilibrio tra impegni e sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e intuizione saranno i vostri punti di forza. Settimana perfetta per dare vita a nuovi progetti, ma attenzione a non trascurare la vita sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana di introspezione e crescita personale. In amore potreste dover prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione.

