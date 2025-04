Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 1 maggio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo è un periodo davvero valido per voi. La presenza di Venere nel segno si farà sentire in modo particolare, offrendo una mano anche a coloro che si trovano a vivere la loro vita sentimentale in solitudine. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano sfide e decisioni importanti che richiederanno la vostra totale dedizione e concentrazione. A breve, avrete l’opportunità di apportare cambiamenti radicali e positivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 maggio 2025), periodo ideale per chi desidera tornare in coppia o magari vivere un amore. Fase utile anche per i cuori solitari, non ci dimentichiamo che Venere sarà nel segno dal 6 giugno in poi. Per quanto riguarda il lavoro, dopo le tensioni delle ultime settimane, maggio si presenterà come un mese in grado di calmierare la situazione lavorativa.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che state vivendo si prospetta favorevole per gli incontri e le nuove storia. Forte attrazione nei confronti di persone nate sotto il segno del Cancro e del Leone. La monotonia e la ripetitività di certe situazioni generano tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi mesi avete affrontato diverse sfide che vi hanno costretto a rivedere alcune delle vostre posizioni lavorative.

CANCRO

Cari Cancro, le storie che vacillano potrebbero subire un ulteriore contraccolpo, un’onda d’urto che scuote le fondamenta delle relazioni. Nelle settimane passate, avete dato alla persona che vi stava al fianco l’idea che voi foste lontano, pensierosi e, probabilmente, meno attenti e disponibili. Lavoro? Il momento professionale attuale è attivo, non ci sono blocchi se avete deciso di fare una cosa, anzi, vi accorgete che alcune persone finalmente vi sono favorevoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 maggio 2025), i momenti più emozionanti e significativi per il vostro cuore stanno per arrivare, Venere inizia con transito favorevole a maggio in compagnia di Mercurio, Marte e Giove. Questa situazione porta un rinnovato desiderio di amare e di essere amati. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete pronti a ripartire con energia e determinazione.

VERGINE

Cari Vergine, prendete in mano le situazioni che sono rimaste in sospeso. Avete l’opportunità di fare incontri significativi se il cuore è solo entro il mese di giugno, non perdete tempo! La passionalità è presente. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo più critico è passato, o quantomeno adesso sapete con chi avete a che fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: questo è un periodo davvero valido per voi. La presenza di Venere nel segno si farà sentire in modo particolare.