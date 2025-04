Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 1 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, non è il caso di diventare polemici, la settimana rischia di diventare un banco di prova per le coppie che non hanno chiarito alcuni malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, bene valutare nuovi propositi e nuove situazioni che prenderanno il via a breve.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 maggio 2025), gli amori nati ad aprile continuano. Le passioni che nasceranno in questo periodo sono determinate da una certa prudenza. Se c’è da discutere di una cosa importante venerdì avrete la lucidità e la determinazione necessarie. Per quanto riguarda il lavoro, un programma è da rivedere. Torna una buona lucidità mentale ed è bene puntare le vostre carte migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, difficile non innamorarsi con un cielo così. Per alcuni comprendere gli atteggiamenti e le reazioni della persona amata nel mese di aprile si è rivelato un compito arduo, per altri ci sono stati momenti di blocco emotivo. Maggio invita a tirare un sospiro di sollievo. Per quanto riguarda il lavoro, si trova l’opportunità di recuperare un progetto che è stato interrotto qualche mese fa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la dissonanza di Venere agita gli animi nel corso di questa settimana di inizio maggio. Questo periodo di tensione ha messo in luce sentimenti di diffidenza e titubanza, attenzione se ci sono ex. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tante cose da fare e – come al solito – siete voi che diventate un riferimento per tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 1 maggio 2025), opportunità per momenti di svago e divertimento, la vostra predisposizione a impegnarvi indissolubilmente in amore risulta limitata. Lavoro? Marte in opposizione porta qualche piccolo dubbio. Le nuove opportunità di business che potrebbero emergere in questa settimana devono essere affrontate con cautela.

PESCI

Cari Pesci, le esperienze passate, anche quelle che vi hanno lasciato delusi, non devono far perdere fiducia. L’ istinto è un faro che vi porta verso soluzioni e opportunità che non avreste mai immaginato. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono davanti a voi spiragli di azione promettenti, da tempo sto spiegando che maggio è il mese delle trattative, degli accordi e per i più fortunati dei contratti da firmare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: difficile non innamorarsi con un cielo così.