Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 10 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 10 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il Sole è arrivato nel vostro segno. La prima cosa da fare, se siete single, è cercare l’anima gemella, una persona che soddisfi le vostre aspettative. Se siete in coppia, ci saranno miglioramenti in tutte le storie d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le cose prenderanno una piega migliore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 maggio 2025), non siete sicuramente al top della forma. Siete troppo nervosi e infastiditi da qualcosa che vi è successo. Avete voglia di buttare tutto all’aria, lavoro e rapporto d’amore. Non ci saranno problemi se tutto andrà secondo i piani.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cielo favorevole per la giornata di domani, in special modo per quanto riguarda l’amore. Se siete in coppia vorrete rafforzare ulteriormente il legame. Per quanto riguarda il lavoro, non si prevedono imprevisti, nessun problema ma nemmeno quei passi in avanti che potrete, invece, fare verso la fine dell’anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata sarà impegnativa e vi assorbirà totalmente, questo vi darà anche l’impressione di aver messo in secondo piano il partner. L’unica cosa da fare è pianificare, dopo aver riflettuto attentamente e trovato un equilibrio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 10 maggio 2025), arriva una giornata da dedicare esclusivamente al lavoro. Ci sono impegni e scadenze da rispettare, ma le cose andranno per il verso giusto grazie alle vostra abilità e competenze. In serata, organizzate qualcosa per il partner, altrimenti si sentirà messo in disparte.

PESCI

Cari Pesci, la polemica nel sangue, è quello che mostrerete di avere. Sembrerà che ogni volta che qualcuno aprirà bocca lo faccia per provocare… Anche nella coppia ci saranno polemiche, ma chi vive con un partner che lo conosce, limiterà i danni. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: cielo favorevole per la giornata, in special modo per quanto riguarda l’amore. Rimboccatevi le maniche.